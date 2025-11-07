Kavak México financiamiento accesible

Kavak anunció el lanzamiento de Kavak Crédito, marcando su evolución de startup de compraventa de autos a una plataforma integral de acceso a vehículos y servicios financieros. Esta expansión refuerza su vínculo con los clientes y consolida su liderazgo en la transformación digital y económica de América Latina.

¿Cuál es el contexto del financiamiento automotriz en México?

En México, donde el acceso al crédito sigue siendo un reto para millones de personas, Kavak Crédito redefine el panorama del financiamiento automotriz con dos soluciones complementarias: Meses y Préstamo. "En Estados Unidos, 7 de cada 10 personas tienen acceso a un crédito automotriz, mientras que en América Latina solo 2 lo consiguen. Kavak Crédito nace para cerrar esa brecha, con productos diseñados según la realidad de cada cliente y con las herramientas necesarias para que más personas alcancen el auto de sus sueños", afirmó Carlos García Ottati, Fundador y CEO de Kavak.

¿Qué soluciones ofrece Kavak Crédito?

Tras analizar a fondo las principales barreras que impiden a muchos mexicanos acceder a un auto, Kavak Crédito desarrolló dos productos innovadores -Meses y Préstamo- diseñados para simplificar el proceso y promover la inclusión financiera a través de la tecnología.