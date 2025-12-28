Lanzan rosca de "Stranger Things" para este Día de Reyes

La fiebre por el final de "Stranger Things" continúa arrasando en México y alrededor del mundo. Las redes sociales y plataformas digitales se han llenado de teorías, recuerdos y despedidas, consolidando a la serie como uno de los fenómenos culturales más influyentes de Netflix.

¿Qué ofrecen las panaderías para el final de Stranger Things?

Desde veladoras con las caras de los personajes hasta experiencias inmersivas y colaboraciones con marcas, Netflix ha utilizado a México como mercado clave para promocionar el final de la quinta y última temporada del proyecto, a través de campañas que fusionan la narrativa de la serie con la cultura local.

No obstante, la comunidad de fanáticos también ha puesto de su parte, demostrando su cariño por la serie y su entusiasmo por conocer el desenlace de esta entrañable historia tras 9 años de emisión. Desde una versión ambientada como una telenovela mexicana hasta su propia versión de rosca de reyes.

La panadería y repostería artesanal "Ritual", compartió en su cuenta oficial de Instagram @rituuual, una de sus creaciones de temporada más tenebrosas y fantásticas: una rosca de reyes fuera de este mundo con temática de "Stranger Things". Los pedidos pueden hacerse a través de mensaje directo en su perfil de Instagram o por teléfono: 55 6182 0124.

Detalles sobre la rosca de reyes de Ritual

De acuerdo con las fotos y la descripción, la rosca está decorada con la paleta de colores de la serie (rojo y negro), la cobertura tiene ocho galletas de objetos identificables, como la cara de un demogorgon, y en su interior tiene seis muñecos coleccionables de los personajes de la serie. La pieza rinde para 12 o 14 personas y tiene un costo de 650 pesos mexicanos.

Desafortunadamente la producción será limitada, por lo que si deseas apartar tu pedido y no quedarte sin tu rosca, deberás abonar la mitad del pago total antes de pedir y pagar el resto el día de la entrega. Las entregas comenzarán a partir del próximo sábado 3 de enero y se recogerán en el local, ubicado en la colonia Ignacio Zaragoza en la alcaldía Iztapalapa.

Por otro lado, la panadería "Welta Bakery" en Instagram, también lanzó una edición especial de rosca de reyes temática de "Stranger Things". Las roscas se ofrecen en dos presentaciones diferentes: la pieza tradicional sabor naranja o la rosca rellena:

- Chocolate

- Queso con zarzamora

- Queso con cajeta

- Queso con chocolate

- Oreo

- Pay de Limón

- Crema de café

Opciones de rosca de reyes en Welta Bakery

Para apartar la tuya, debes agendar tu pedido a través de un mensaje directo en su cuenta oficial de Instagram @weltabakery. No obstante, los pedidos serán limitados y sólo se realizarán con anticipación para personas que residan en la Ciudad de México y el Estado de México.

La primera preventa será del 25 al 31 de diciembre y sus entregas se realizarán del 4 al 6 de enero, por su parte, la segunda preventa iniciará del 31 al 3 de enero y sus entregas se efectuarán del 5 al 10 de enero. La rosca tendrá 2 tamaños diferentes:

- Mediana: 12 porciones

- Familiar: 20 porciones