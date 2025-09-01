Amin Maalouf gana Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025

GUADALAJARA, Jal.

Por ser una de las voces más importantes de nuestro tiempo, y autor de " novelas y ensayos que exploran la memoria y el exilio , a la vez que rechazan la cerrazón nacionalista y religiosa ", el jurado del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025 fue concedido por unanimidad al escritor francolibanés Amin Maalouf (1949, Beirut, Líbano).

"Hay que tener siempre presente que lo peor nunca es certero, nunca es cierto. Debemos ser capaces de enfrentar este mundo tan horroroso, tan inquietante, pero también tan fascinante y debemos sobrevivir a esta civilización peligrosa que nos hace pensar en tumultos futuros próximos; debemos encontrar la fuerza para sobrevivir y rebasar este periodo tan peligroso que vive la humanidad", afirmó Maalouf, en videoconferencia de prensa, tras el anuncio del premio.

La obra de Maalouf ha ganado premios como el Goncourt en 1993 por su novela por su novela "La Roca de Tanios" en 1993 y el Príncipe de Asturias de las Letras en 2010. Entre sus libros destacan "Samarcanda" y "León el africano", basadas, respectivamente, en la vida del poeta Omar Jayam y en la del explorador andalusí León, el africano.

La académica española Carmen Alemany, representante del jurado del premio, dijo, en sesión de preguntas y respuestas con medios de comunicación, que durante el fin de semana del 29 y 30 de agosto fue difícil deliberar quién sería el ganador, ya que todos los candidatos eran escritores de primer nivel: "Algo muy importante es el carácter ensayístico que tiene su obra. Hasta ahora tampoco se habían premiado autores que tuvieran un carácter ensayístico también. El carácter periodístico y sobre todo, y él lo ha contestado también, cómo en León el africano él ya está dando luces de lo que está sucediendo hoy en día, de manera que esto fue muy importante para el jurado. Una voz necesaria para lo que está pasando en nuestros días (...) Es un autor muy premiado, muy reconocido internacionalmente, la FIL también necesitaba ahora una voz premiada como la de él".

Alemany también destacó que Maalouf, al recoger la realidad del exilio, da presencia a las voces necesarias de personajes desarraigados y marginales.

Fueron 63 candidaturas de 18 países (restando coincidencias en las postulaciones, son 48 los escritores que compitieron). Las lenguas romances representadas fueron el castellano, el francés, el italiano, el portugués y el catalán.

El jurado estuvo conformado por Lucía Melgar (México), Carmen Alemany (España), Jerónimo Pizarro (Colombia), Xavi Ayén (España), Francisco Noa (Maputo), Alain Mabanckou (República del Congo) y Massimo Rizzante (Italia).

La dotación del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025 es de 150 mil dólares estadounidenses. El galardón se entrega durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se llevará a cabo del 29 de noviembre al 7 de diciembre de este año, con Barcelona como invitado de honor.