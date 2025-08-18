CDMX comienza instalación del alumbrado para el 15 de septiembre

A casi un mes del día de Independencia de México, personal de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) ya comenzó con la instalación de la decoración para el tradicional alumbrado que se hace en torno al 15 de septiembre, celebración del Día de la Independencia de México, en los edificios del Zócalo.

Hasta ahora, en uno de los edificios del Gobierno de la CDMX se instaló una imagen de Miguel Hidalgo.

Además, personal de Obras se encuentra instalando otra figura con forma circular.

A las afueras de los edificios de Gobierno se aprecian vehículos y personal de Sobse que realiza las figuras para la iluminación.