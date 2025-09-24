Claudia Sheinbaum denuncia defraudación de Ricardo Salinas Pliego en Estados Unidos

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el empresario Ricardo Salinas Pliego incurrió en un caso de defraudación en Estados Unidos, luego de que la Corte Suprema de Nueva York lo declaró en desacato por la venta de la telefónica Iusacell a AT&T sin informar las deudas fiscales que arrastraba la compañía.

"(El caso) es en un juzgado de Nueva York, derivado de una venta que hizo este empresario de una telefónica, nada más que resulta que la vendió con deudas al fisco en su momento. Entonces, la denuncia está puesta por quien se la compró en Estados Unidos; es una fianza que tiene que pagar para no ser detenido", señaló Sheinbaum en conferencia mañanera.

Esta mañana en Palacio Nacional, la Mandataria federal explicó que el litigio se originó en una defraudación cometida por Salinas Pliego al omitir información sobre la situación fiscal de la empresa.

"Es una defraudación que hizo, o sea, que vende sin informar todas las condiciones de la venta. Toma chocolate, paga lo que debe a todos, también otras deudas que tienen por ahí, no al fisco, sino que hay que pagar", mencionó.

El señalamiento de la Presidenta se da luego de que se revelara que el empresario pagó una fianza de 25 millones de dólares -alrededor de 500 millones de pesos- para evitar ser arrestado en Nueva York.

La Jueza Andrea Masley le había ordenado cubrir 20 millones de dólares a AT&T en un plazo de dos semanas, bajo advertencia de encarcelamiento en Rikers Island si no cumplía.

AT&T compró Iusacell en 2014 y presentó una demanda en 2020 argumentando que la compañía arrastraba pasivos fiscales de la etapa en que pertenecía a Grupo Salinas.

La empresa estadounidense ganó el caso, pero ante la falta de cumplimiento, Masley declaró en desacato tanto a Salinas Pliego como a Francisco Borrego, asesor general del grupo.

Aunque Grupo Salinas cubrió la fianza, mantiene la apelación de la sentencia. El conglomerado también enfrenta presiones en México por los 74 mil millones de pesos que le reclama el SAT en 32 litigios fiscales, así como reclamos de tenedores de bonos de TV Azteca que no han recibido pago de su deuda.

Grupo Salinas no respondió a la solicitud de comentarios, pero la semana pasada aseguró que está abierto al diálogo con los acreedores para reestructurar sus compromisos financieros.