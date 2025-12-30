Vinculan a proceso a suegro y cuñado de Iván Archivaldo

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Mario Lindoro Elenes y Mario Alfredo Lindoro Navidad, suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa. Ambos fueron detenidos el pasado 23 de diciembre en el estado de Jalisco.

Acciones de la autoridad en la detención de los Lindoro

Por medio de un comunicado, la Fiscalía informó que un juez ratificó la prisión preventiva oficiosa de ambos presuntos criminales y que fue el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), quien aportó los datos de prueba suficientes para que el Juez los vinculara.

Detalló que a Mario Lindoro se le imputó por los presuntos delitos contra la salud en la modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina, posesión de arma de fuego, y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por su parte, a Mario Alfredo Lindoro se le acusa de delitos contra la salud en la modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina y fentanilo, posesión de armas de fuego, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Detalles sobre los delitos imputados a los detenidos

Agregó que la captura de ambos fue resultado del trabajo del Gabinete de Seguridad en apoyo a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la FGR.

Desde el pasado 25 de diciembre ambos quedaron presos en el penal federal de Puente Grande, luego de que un juez de control calificó de legal su detención y les dictó prisión preventiva oficiosa, sin embargo, su defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional para recabar pruebas en su favor. Pese a ello, este martes 30 de diciembre se determinó su vinculación a proceso.

Impacto de la captura en la lucha contra el narcotráfico

Ambos son identificados como presuntos operadores financieros de "Los Chapitos" y fueron detenidos en el municipio de Zapopan donde les aseguraron siete bolsas con droga, cuatro armas de fuego cortas, cartuchos, cargadores, dos camionetas y un vehículo de alta gama, una motocicleta, equipos de telefonía y dinero en efectivo. La FGR estableció tres meses para la investigación complementaria.