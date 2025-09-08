Delegado de la FGR en Sonora desmiente su detención por omisiones en investigaciones

Tras participar en la Mesa Estatal de Seguridad, el delegado de la FGR en Sonora, Francisco Sergio Méndez, desmintió su supuesta detención por presuntas omisiones en carpetas de investigaciones relacionadas al tráfico de combustible.

"¿Tú crees que sea detención si aquí estoy? No hay ninguna detención, todo es absolutamente falso", expresó ante periodistas, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado.

Dijo desconocer el motivo por el que se le está vinculando a esos actos ilícitos.

"No sé a qué se deba, no sabría dar alguna explicación, se está haciendo una investigación a fondo profunda y hasta donde tope", aseveró.

Comentó que se mantendrá en el cargo, hasta donde se lo permitan sus superiores en la Ciudad de México.