Asigna la Fiscalía escolta a Noroña

Gerardo Fernández Noroña, senador morenista, reveló este viernes que la Fiscalía General de la República (FGR) le asignó escoltas.

A través de una publicación en redes sociales, el ex presidente de la Cámara alta explicó que la protección está vinculada al zafarrancho que hace unas semanas protagonizó junto al también senador Alejandro Moreno, del PRI.

“Hoy, apenas el día de hoy, la FGR me asignó una custodia por las agresiones que viví a manos de Alejandro Moreno y 5 legisladores priistas más. Es un mecanismo previsto en la ley”, indicó.

Sin embargo, más tarde informó que decidió declinar la protección.

“Acabo de platicar con los elementos de la @GN_MEXICO_y he decidido declinar a la protección. Lo formalizaré mediante un oficio a la @FGRMexico”, anunció.

El pasado 27 de agosto, durante la penúltima reunión de la Comisión Permanente del Congreso, Fernández Noroña y Moreno Cárdenas tuvieron un conato de enfrentamiento, en el que hubo empujones, golpes y daños al equipo de grabación, lo que derivó en denuncias ante la FGR.

Según reveló ayer Noroña durante su videocharla, la Fiscalía lo citó en Xicoténcatl, sede alterna del Senado y donde ocurrió el zafarrancho, para una reconstrucción de los hechos.

“Me citaron mañana al antiguo Senado para recrear la agresión de que fui objeto siendo presidente de la Comisión Permanente. Para mí que ese asunto avance es muy importante”, compartió.