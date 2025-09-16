Ahora, Roberto Sandoval es vinculado a proceso por "lavado" de dinero

En reposición de audiencia inicial, un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, por presunto "lavado" de dinero por más de 156 millones de pesos, por lo que continuará preso.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que en diligencia iniciada el pasado jueves, que duró 48 horas, el juzgador consideró que existían indicios razonables para procesar al exmandatario expriista por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras escuchar los argumentos del Ministerio Público Federal.

Lo anterior, señaló la FGR, en cumplimiento a una ejecutoria de amparo que en su momento había obtenido a su favor Sandoval Castañeda, en la que se ordenó que el juez de control reponer la audiencia inicial y motivara y fundara su resolución.