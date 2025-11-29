Ernestina Godoy asume la Fiscalía de manera interina

Tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Rangel anunció que asumirá la conducción interina de la institución, luego de ser designada titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial (FECOC), puesto que por ley la coloca como encargada del despacho mientras el Senado elige a la nueva o nuevo fiscal.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Godoy informó que presentó su renuncia al cargo de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, función que desempeñó desde el 1º de diciembre de 2024 en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La exfiscal capitalina destacó que ejerció ese encargo "con profundo honor" y agradeció a la mandataria la confianza depositada en su labor.

¿Qué implicaciones tiene la renuncia de Gertz Manero?

Godoy calificó su paso por la Consejería Jurídica como uno de los mayores retos de su trayectoria y afirmó que formar parte del proyecto de la Cuarta Transformación implicó un compromiso ético sustentado en convicción, trabajo y lealtad al pueblo. Señaló que durante su gestión se impulsaron acciones encaminadas al fortalecimiento del Estado de derecho.

La nueva encargada del despacho de la FGR aseguró sentirse orgullosa de los avances alcanzados en la institución y subrayó que el país continúa, dijo, con rumbo firme hacia un futuro más justo y con mayores derechos para toda la población. Destacó que la labor jurídica del gobierno federal debe acompañar los procesos de transformación social.

¿Cuál es el rol de Ernestina Godoy en la FGR?

Posteriormente, informó que, tras su renuncia y de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley de la Fiscalía General de la República, fue designada titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial. Esta designación la convierte automáticamente en responsable provisional de la Fiscalía General mientras se desarrolla el proceso legislativo correspondiente.

Godoy explicó que esta nueva responsabilidad implica garantizar la operación institucional y dar continuidad a los trabajos de investigación y procuración de justicia sin interrupciones. Añadió que su compromiso es mantener el funcionamiento de la FGR con apego a la ley y a los principios de autonomía y profesionalismo.

"Asumo este nuevo encargo con la misma convicción que ha guiado toda mi vida profesional: servir al pueblo de México con ética, firmeza y profundo sentido de justicia", expresó, al asegurar que la institución continuará trabajando en favor del acceso a la justicia mientras se define a la próxima persona titular de la Fiscalía General.