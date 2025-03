Acusan de desvío a exfuncionarios

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, de causar un daño patrimonial al Estado mexicano y a Michoacán por 3 mil 412 millones de pesos en la construcción de cuarteles para la Guardia Civil en siete municipios del estado.

Durante la audiencia, los representantes de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a

la Corrupción de la FGR señalaron ante la jueza Patricia Sánchez Nava, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente, que el exmandatario autorizó contratos para la compra de terrenos a sobreprecio y mediante adjudicación directa, beneficiando a una empresa llamada "Inmobiliaria DIP".

Para la construcción de los inmuebles en los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro se hicieron pagos anticipados. Primero se empezó con la renta de los terrenos y los compraron a precios altos que superaron millones de pesos.

La jueza decide si dicta prisión preventiva que la FGR solicitó contra Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; J. Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública; Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas y Administración y Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPC), por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

La defensa de los cuatro imputados pidió a la jueza que sus defendidos lleven su proceso en libertad condicional.





Denuncia persecución contra exgobernadores

El experredista Guadalupe Acosta Naranjo, representante de la organización "Somos México", dijo que el Gobierno persigue a exgobernadores que se mantuvieron en el bloque opositor y no obtuvieron una embajada. Consideró que las investigaciones emprendidas en contra de los exmandatarios Silvano Aureoles, de Michoacán, y Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, son un intento por desviar la atención en medio de la designación de cárteles mexicanos como terroristas por parte del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "No me parece casual que salgan en estos momentos estas acusaciones, (que) también salgan otras en Michoacán contra un gobierno que terminó hace siete años, ahora también unas en Tamaulipas. El día de hoy están sacando unas en contra del gobierno de Cabeza de Vaca. O sea, tres acusaciones en dos días. A mí se me hace evidente la intención de tratar de desviar la atención que está centrada en las relaciones del actual Gobierno, -dijo Trump-, de este Gobierno con la delincuencia organizada", dijo en entrevista.