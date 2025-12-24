Arrestan a presunto asesino de Raymundo Cabrera

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó la detención del presunto responsable del asesinato de Raymundo Cabrera Díaz, coordinador regional del programa IMSS-Bienestar en Chilpancingo, ocurrido la mañana del lunes en una zona céntrica de la capital guerrerense.

De acuerdo con un comunicado oficial, la captura se realizó aproximadamente tres horas después del ataque armado, tras un operativo conjunto que incluyó patrullajes, filtros de revisión y labores de inteligencia desplegadas por corporaciones estatales.

Detalles del ataque armado en Chilpancingo

La FGE identificó al detenido como Francisco "N", quien ya contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio, cometido presuntamente en agravio de una mujer identificada como Esther "N". El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público para que un juez de control determine su situación jurídica.

Según el reporte policiaco, el ataque ocurrió alrededor de las 8:00 horas en la colonia Ruffo Figueroa, cuando hombres armados a bordo de una motocicleta dispararon contra Cabrera Díaz. La víctima intentó refugiarse en un restaurante cercano, pero fue perseguida y atacada nuevamente por los agresores.

Acciones de la Fiscalía General del Estado

El informe indica que el funcionario recibió al menos seis impactos de bala calibre .45; sin embargo, peritos de la Fiscalía General del Estado localizaron once casquillos percutidos en el lugar de los hechos, una zona habitacional y comercial de alta afluencia, ubicada entre el centro de la ciudad y el mercado Baltazar R. Leyva Mancilla.

Identificación del detenido y antecedentes

La captura de Francisco "N" se considera un avance significativo en la investigación del caso, que ha generado preocupación en la comunidad y ha resaltado la necesidad de reforzar la seguridad en la región.