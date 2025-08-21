Promueven poder del voto mexicano en EU

Con la intención de incrementar la participacin poltica de los connacionales en Estados Unidos y mejorar las condiciones de los paisanos, un grupo de la comunidad mexicano-estadounidense busca promover el voto a favor de los candidatos que beneficien la integración binacional.

Durante una conferencia de prensa, Mónica Ramírez, presidenta de Justice for Migrant Woman; Carmen Pérez Jordán, cofundadora de Gathering for Justice, y Héctor Sánchez Barba, presidente de Mi Familia Vota, presentaron la iniciativa Mexicanos Promoviendo el Liderazgo y la Equidad (MAPLE, por sus siglas en inglés).

"Creemos que si los líderes mexicanos y mexicoamericanos de todos los orígenes y disciplinas, se unen para crear una agenda pro-mexicana/mexicoamericana, resultará en un progreso económico, social y político de ambos lados de la frontera

"Nuestro objetivo es desarrollar una estrategia integral para construir poder político, dar forma a una agenda política binacional y fomentar un compromiso significativo con los líderes tanto de Estados Unidos como de México", indicaron.

La estrategia, subrayan, pretende impulsar el voto de la comunidad mexicana en Estados Unidos para mejorar las condiciones de los connacionales desde el ámbito político.

"Nosotros creemos que con el poder del voto mexicano que tenemos en Estados Unidos, podemos influenciar ese tipo de políticas trabajando con el Congreso y haciendo la abogacía", indicó Ramírez.

Para la activista, hay una correlación directa entre la abogacía y resultados.

En su turno, Sanchez Barba señaló una creciente necesidad de crear este tipo de espacios para fortalecer a las comunidades migrantes, al darles a conocer sus derechos para hacer frente a las duras políticas del republicano Donald Trump.

"Hay un sentimiento de miedo en el País. La gente no está yendo a trabajar. Los niños no están yendo a la escuela, los vecinos van a comprar comida para sus vecinos sin documentos. Es inaceptable lo que está pasando desde el punto de vista humano", sostuvo.

La siguiente acción para delinear en la agenda será el Raizado Festival, que a partir del domingo 24 y durante cuatro días se llevará a cabo en Aspen, Colorado.

"Durante estos cuatro días vamos a escuchar de diferentes áreas de conocimiento, va a haber música, incluso muchos líderes mexicanos participando en el festival", expuso Pérez Jordán.