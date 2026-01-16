Arranca el Festival del Globo en Hermosillo, Sonora

Con una afluencia estimada de 60 mil personas y una cartelera que combina espectáculos aéreos, música en vivo y actividades familiares, este viernes 16 de enero inicia la cuarta edición del Festival del Globo, evento organizado por el Ayuntamiento de Hermosillo, encabezado por el presidente municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez.

El festival se realizará en el estacionamiento de la Expogan y, por primera vez, se extenderá durante tres días consecutivos, consolidándose como uno de los eventos turísticos y recreativos más importantes de la capital sonorense.

¿Qué actividades ofrece el Festival del Globo?

Uno de los principales atractivos será la participación de 20 globos aerostáticos, entre ellos figuras icónicas como Bob Esponja y Elvis Presley, que llenarán de color el cielo hermosillense.

La jornada inaugural incluirá la denominada Noche Mágica, en la que las familias podrán tomarse fotografías con los globos iluminados, creando un escenario visual único.

Las actividades arrancarán diariamente a partir de las 5:00 de la tarde.

El viernes 16 de enero se presentarán en el escenario principal Rigos Band (17:00 horas), Los Hijos de Frank (19:30 horas) y Cartas a Venus (22:00 horas).

Para el sábado 17 de enero, el programa musical continuará con Julio Ávila a las 18:30 horas y el concierto estelar de Moenia a las 22:00 horas.

En tanto, el domingo 18 de enero se vivirá una jornada especial que incluirá el Festival Internacional de Danza (17:00 horas), Toque y Tono (18:30 horas), una noche nostálgica con Los Apson (20:00 horas) y un espectacular show de drones, con funciones a las 19:00 y 22:00 horas.

Detalles de la programación musical del festival

Además de los espectáculos, el Festival del Globo contará con nuevos espacios temáticos como Algo Chilo, dirigido a jóvenes; el Pabellón de La H, donde participarán dependencias municipales y el Mercado de Rancho, que ofrecerá productos regionales en coordinación con la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS).

Las autoridades municipales destacaron que este evento busca fortalecer la convivencia familiar, impulsar el turismo y apoyar la economía local.

Para más información, las y los interesados pueden consultar las redes sociales @TurismoHMO y @HermosilloGob, llamar al 662 290 9233 o visitar festivaldelglobo.hermosillo.gob.mx, donde también se encuentran tarifas promocionales de hoteles.