Cancelan Festival del Globo

Cancelan Festival del GloboActividades culturales también fueron canceladas en el marco del Día de Muertos.
El Ayuntamiento de Hermosillo informó que, en solidaridad con las familias afectadas en la explosión de la tienda Waldo’s en el centro de la ciudad, donde murieron 23 personas y 12 resultaron heridas, fue cancelado el Festival del Globo.
El evento estaba programado para los días 7, 8 y 9 de noviembre en la ExpoGan y Econatura, donde se esperaba una asistencia de 60 mil personas con una derrama de 20 millones de pesos para la economía local.
“Nos unimos al sentimiento de duelo que embarga a nuestra comunidad reiteramos nuestro y compromiso con el respeto, la sensibilidad y la empatía hacia las y los hermosillenses en este momento tan difícil”, externó sobre la tragedia ocurrida el sábado 01 de noviembre.
Reiteró que el Gobierno Municipal, a través de DIF Hermosillo, continuará brindando acompañamiento a las víctimas, así como apoyo psicológico y emocional a quienes lo requieran, en coordinación con las instituciones correspondientes para asegurar atención integral a las familias.
Agradeció la comprensión de la ciudadanía y de todas las personas involucradas en este evento, refrendando la prioridad de cuidar y acompañar a la comunidad en los momentos que más lo necesita.
El día 1 de noviembre, día de la tragedia, el Ayuntamiento de Hermosillo, a través del Instituto Municipal de Cultura y Arte, también canceló las actividades artísticas y culturales programadas en la Plaza Zaragoza, en el marco del VII Festival Tradicional de Día de Muertos, así como el Concurso y la Marcha de las Catrinas.