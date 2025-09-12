Interpol emite ficha roja de contralmirante implicado en huachicol

El sobrino político del secretario de Marina en el sexenio pasado, José Rafael Ojeda Durán, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, acusado de encabezar una red de huachicol en aduanas, ya es buscado por la Interpol en 192 países.

La Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol por sus siglas en inglés, activó ficha roja para localizar y detener al mando naval, informaron fuentes federales.

Fernando es hermano del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, detenido la semana pasada y quién se encuentra preso en el penal del Altiplano, sujeto a proceso penal por tráfico de hidrocarburos a través de buques que descargaban huachicol de manera ilegal en los puertos de Altamira y Tampico, Tamaulipas.

Desde agosto pasado, Fernando Farías Laguna promovió un amparo contra la orden de aprehensión emitida en su contra, que frena su captura por el momento.

En su escrito de demanda, Farías Laguna acusó que el 26 de agosto pasado, a las 11:00 horas, fue detenido en la Ciudad de México, por supuestos agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México, en conjunto con supuestos agentes de la Policía Federal Ministerial, mientras arribaba a su domicilio.

Añadió que, durante su detención, los supuestos agentes lo golpeaban y manifestaban de manera intimidatoria que 'eso te pasa, por no darnos cincuenta mil Pesos' y '¿no que muy ver... los marinos?' y agregó que estuvo en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).