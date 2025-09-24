Citigroup venderá 25% de Banamex al empresario mexicano Fernando Chico Pardo

El grupo financiero estadounidense Citigroup anunció el miércoles que venderá 25% de Banamex, uno de los mayores bancos de México, al empresario local Fernando Chico Pardo por unos 2.300 millones de dólares.

El anuncio de la operación se da tras tres años de espera, luego de que Citigroup informó que saldría de sus negocios de banca de consumo y empresarial en México, donde tiene su mayor red de sucursales, como parte de una estrategia mundial del grupo estadounidense.

Citi dijo en un comunicado que Chico Pardo, un banquero y empresario aeroportuario, y su familia cercana comprarán 25% de Banamex en una operación que representará 520 millones de acciones del grupo financiero mexicano y alcanzará un monto estimado de 2.300 millones de dólares.

La venta está sujeta a la aprobación de las autoridades mexicanas y se espera que se complete en la segunda mitad de 2026. Luego que se cierre la operación, Chico Pardo asumirá como presidente del Consejo de Administración de Banamex.

La directora general de la corporación financiera estadounidense, Jane Fraser, indicó en el comunicado que la operación con Chico Pardo es el reflejo de una "relación estratégica a largo plazo", y agregó que "seguimos trabajando para la salida a bolsa planificada y maximizamos el valor de esta icónica institución para nuestros accionistas".

Citi informó que en 2026 realizaría una Oferta Pública Inicia (OPI) en la Bolsa de Valores de México para la venta de Banamex.

A finales del año pasado Citi anunció que concluyó la separación de los negocios banca de consumo y empresarial de Banamex como parte del proceso para la venta de la institución.

En relación a la operación, Chico Pardo, presidente del Consejo de Administración de Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), indicó en el comunicado de Citi que la adquisición "simboliza nuestra vocación de impulsar proyectos que fortalezcan el desarrollo de México"y una expresión de la confianza en el país.

El empresario comenzó su carrera en Wall Street para después fundar Acciones y Asesoría Bursátil, casa de bolsa de la que fue socio fundador y director general hasta 1992. Ese año la casa de bolsa se fusionó con la institución bancaria Inbursa del magnate mexicano Carlos Slim.

En 1997 Chico Pardo fundó Promecap, firma líder de capital privado en México que administra activos por 5.000 millones de dólares, de la cual es presidente y director general.