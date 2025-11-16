Juego de "tazas locas" se descarrila en la Feria Yucatán Xmatkuil

MÉRIDA, Yuc.- Un accidente se registró en la Feria Yucatán en Xmatkuil, luego de que el juego mecánico de las tazas locas saliera de la riel con dos personas a bordo.

¿Qué ocurrió?

Posterior al incidente, el juego fue clausurado. Los hechos ocurrieron en el segundo fin de semana de Xmatkuil, la noche del sábado. Se reconoció poco después, el mal funcionamiento de uno de los juegos mecánicos instalados en esa feria anual.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Una de las asistentes a Xmatkuil captó en video el momento en el que una de las tazas locas se desprendió cuando dos personas se encontraban a bordo. Por suerte no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, los usuarios se encontraban asustados por lo ocurrido. "Nuestro personal realizó una inspección técnica en el lugar y continuará verificando el cumplimiento estricto de dictámenes de mantenimiento, seguros de responsabilidad civil y revisiones diarias obligatorias", señalaron autoridades de Protección Civil de Yucatán (Procivy).