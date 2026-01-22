Inseguridad frena inversión turística en México

La inseguridad pública en México es uno de los principales factores que preocupa a los inversionistas interesados en desarrollar proyectos turísticos en el país, afirmó Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

En videoconferencia desde Madrid, España, donde se celebra la Feria Internacional de Turismo (FITUR), el líder empresarial explicó que, en los primeros acercamientos, los inversionistas preguntan prioritariamente por las condiciones de seguridad, incluso por encima de la certidumbre jurídica. Señaló que este tema se ha convertido en un punto clave para evaluar la viabilidad de nuevos proyectos.

¿Qué preocupa a los inversionistas en el sector turístico?

De la Torre indicó que, ante estas inquietudes, se informa a los empresarios sobre los avances del gobierno en materia de seguridad, como la elaboración de mapas de riesgo, las reformas en proceso y las acciones encaminadas a fortalecer el Estado de derecho, indispensables —dijo— para cualquier actividad económica, social o cultural.

Añadió que México mantiene un atractivo adicional de cara al Mundial de Futbol FIFA 2026, lo que ha despertado interés en inversiones ligadas a bienes raíces, infraestructura turística y promoción de destinos. Los inversionistas, detalló, buscan reglas claras y estables, además de condiciones laborales adecuadas, productividad y una relación efectiva con los gobiernos locales.

Acciones del gobierno para mejorar la seguridad en México

Finalmente, el presidente de Concanaco-Servytur destacó que durante FITUR se espera captar al menos 500 millones de euros en inversiones, lo que permitiría incrementar la llegada de turistas en los próximos años. Subrayó que este potencial se ve reforzado por el tratado de libre comercio entre México y la Unión Europea, así como por la apertura de la economía mexicana.