Disfrutan feria navideña en la Alameda de CDMX

Juegos mecánicos, puestos de comida y escenarios para fotografías llenan la Avenida Hidalgo, junto a la Alameda Central, donde familias y amigos disfrutan de un ambiente festivo en estas fechas decembrinas. La feria se ha convertido en un espacio de convivencia y recreación para capitalinos y turistas que buscan celebrar la Navidad y el fin de año.

¿Qué actividades ofrece la feria en Alameda Central?

Entre los asistentes se encuentra Renata, de 12 años, quien acudió con su abuela para subirse a los juegos y probar algunos bocadillos típicos de la temporada. La menor relató que al subir a la rueda de la fortuna sintió algo de miedo, pero que luego disfrutó de la experiencia. "Terminando, vamos a los demás juegos", comentó emocionada.

Testimonios de asistentes a la feria navideña

También visitaron la feria cuatro amigas —Arlet, Brisa, Raquel y Aramis— quienes decidieron asistir tras ver publicaciones en redes sociales. Inicialmente tenían planeado ir a Chapultepec, pero optaron por la feria de Alameda Central. "Está muy divertido", coincidieron entre risas, mientras recorrían los distintos puestos y juegos mecánicos.

Ambiente festivo en la Alameda Central

La feria se ha consolidado como un punto de encuentro para disfrutar de la navidad en la ciudad, ofreciendo una variedad de actividades que atraen tanto a locales como a visitantes.