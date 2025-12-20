Feria del Bienestar en Pátzcuaro impulsa el programa Sembrando Vida

Como parte del Plan Michoacán la Paz y la Justicia, tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, 5 mil 514 personas de la región purépecha se incorporaron al programa Sembrando Vida.

¿Qué acciones se implementan en el programa Sembrando Vida?

Al ponerse en marcha la Feria del Bienestar en Pátzcuaro, la subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar, Columba Jazmín López Gutiérrez, indicó que se construirán 150 terrazas en unidades productivas y 15 jagüeyes comunitarios para colectar el agua y atender el riego en las unidades productivas de esta entidad.

Abundó que, en Michoacán, 10 mil personas ya cuentan con el programa Sembrando Vida a través del cual reciben un jornal mensual de 6 mil 450 pesos por trabajar sus parcelas.

Detalles sobre la Feria del Bienestar en Pátzcuaro

López Gutiérrez señaló que con Sembrando Vida se impartieron en la entidad cursos para infancias en temas como apicultura, cuidado forestal y macetohuertos para la producción de alimentos.

Impacto del programa en la comunidad purépecha

"Para Sembrando Vida es importante que las niñas y los niños, estén insertos en la transformación del país, en la recuperación de la cultura, el estar en contacto con la tierra en la preservación de las semillas, en el reconocimiento, adopción, reproducción del conocimiento tradicional", comentó.