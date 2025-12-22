Sheinbaum se va de vacaciones decembrinas a Acapulco

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante los cuestionamientos por la situación de inseguridad en Guerrero y la realización de la Feria de Navidad y Año Nuevo Chilpancingo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno federal estará atento y brindará apoyo al municipio para garantizar el desarrollo del evento.

La mandataria explicó que el acompañamiento se realiza principalmente a través del gobierno del estado, pero dejó claro que existe disposición para reforzar cualquier necesidad adicional que se presente durante la celebración.

"Sí, estamos atentos, sobre todo a través del gobierno del estado, para reforzar cualquier necesidad que tenga el municipio de Chilpancingo para esta feria. Hubo que si se iba a hacer, que si no, que sí; finalmente se tomó la decisión de que se hiciera y vamos a estar apoyando ahí en todo lo que se necesita a Chilpancingo", afirmó.

¿Qué medidas se implementarán para la Feria de Navidad?

Sheinbaum recordó que recientemente visitó la capital guerrerense y subrayó que, de ser necesario, volverá a recorrer la región, como parte de la estrategia de cercanía territorial de su administración.

"Fui hace poco y, de ser necesario, por supuesto visitamos todo el país", señaló.

Asimismo, adelantó que en los próximos días presentará un balance de los recorridos realizados durante el año, que incluirá kilómetros recorridos, municipios visitados, así como un resumen de inauguraciones, programas sociales y acciones dirigidas a pueblos indígenas.

"Mañana les voy a platicar la cantidad de kilómetros que recorrimos este año y todos los municipios que visitamos... pero sí, vamos a estar apoyando a Chilpancingo", puntualizó.

Ante la Feria de Navidad y Año Nuevo Chilpancingo 2025 se realiza en el marco del 200 aniversario de la ciudad, por lo que autoridades de los tres órdenes de gobierno implementaron un amplio despliegue operativo de prevención y vigilancia, como parte de un esfuerzo de coordinación interinstitucional previo al inicio de las festividades.

Detalles sobre las vacaciones de Claudia Sheinbaum en Acapulco

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, aprovechará la época navideña para irse de vacaciones tres días a Acapulco, Guerrero.

Mientras era cuestionada sobre la inseguridad en el municipio de Chilpancingo, la presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó para mencionar que acudirá 25, 26 y 27 de diciembre.

"Me voy a de vacaciones a Acapulco, tres días", dijo.

"¿Va a pasar Navidad allá?", se le preguntó.

"Sí, me quedé pensando en las vacaciones", informó.

Ante los festejos decembrinos como Navidad y Año Nuevo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había informado que se tomará unos días para descansar y estar con su familia.

El miércoles 24 de diciembre sí habrá conferencia en el Salón Tesorería, pero el jueves 25 y viernes 26 no se llevará a cabo: "Vamos a hacer puente".

"Y pues tampoco el 1 y 2 (de enero) porque es jueves y viernes, entonces vamos a dar vacaciones a la fuente periodística de Presidencia", indicó.