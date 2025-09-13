¿Cuántos días faltan para el Eclipse Solar de septiembre?

Durante el mes de septiembre se dará un evento astronómico digno de admirar, el cual cautivará a millones de amantes del cielo y los astros: un Eclipse Solar parcial.

En esta ocasión, el fenómeno astronómico tendrá una duración de cuatro horas, ya que comenzará aproximadamente a partir de las 17:29 GMT (11:29, hora de México) y finalizará a las 23:53 GMT (17:53, hora de México).

Según información de National Geographic, este fenómeno se produce cuando la Luna bloquea únicamente una parte del disco solar, es decir, el sol no queda oculto por completo.

En ocasiones los Eclipses Solares parciales pueden provocar que se atenúe la luz del día, creando una atmósfera surrealista.

De acuerdo con Star Walk -la aplicación interactiva de astronomía- el Eclipse Solar se llevará a cabo el próximo domingo 21 de septiembre, es decir, faltan 8 días para poder vivir este fenómeno.

Este Eclipse coincidirá con el equinoccio de otoño -el momento que marca el inicio oficial de esta temporada-, suceso que hará aún más visible el evento astronómico.

Lamentablemente, los amantes de la astronomía en México no podrán presenciar este Eclipse Solar, ya que sólo será visible en algunas regiones del hemisferio sur.

El próximo Eclipse Solar total que será visible desde México, ocurrirá hasta dentro de 27 años, en el 2052.

Antes de esa fecha también se llevarán a cabo otros Eclipses solares, como el del 2 de agosto de 2027, que será el Eclipse Solar más largo del siglo, sin embargo, su trayectoria no atravesará México.