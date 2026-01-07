Detienen a hijo por asesinato de su madre en Saltillo

Una mujer sexagenaria de Saltillo fue asesinada presuntamente por su hijo esta mañana. El fiscal Federico Fernández informó que el presunto responsable ya está detenido y por protocolo se inició la carpeta de investigación por el delito de feminicidio.

Detalles del caso de feminicidio en Saltillo

Los hechos ocurrieron la mañana de hoy en la colonia Conquistadores. Se recibió el reporte y se activó de manera inmediata el protocolo de reacción por parte de las corporaciones de seguridad.

El Fiscal de Coahuila no dio detalles sobre la forma en el que presuntamente el hijo asesinó a su madre Esther Amaya, de 68 años. Sin embargo, sí refirió que no hay un arma de por medio y que el presunto responsable estaba bajo los influjos de sustancias tóxicas.

Acciones de la autoridad tras el asesinato

Fernández añadió que después de la integración de la carpeta de investigación y del análisis de los elementos de prueba, se podría reclasificar el delito, pero por lo pronto, por protocolo, se abrió como feminicidio.