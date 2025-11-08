Vinculan a proceso a joven por presunto feminicidio de su madre en León

Un joven fue vinculado a proceso penal por el asesinato de su madre, una conocida maestra de secundaria, registrado la noche del 30 de octubre de 2025 en la colonia San Pedro Plus, del municipio de León.

El imputado de nombre Lázaro Alan Emmanuel presuntamente la estranguló entre las 10:00 y 11:00 de la noche; antes, la golpeó y amenazó de muerte, informó la Fiscalía General del Estado.

La maestra Rosalinda, de 63 años, estaba sola con Lázaro en el interior de su domicilio, quien tras agredirla se encerró en la casa y se negó a permitir el acceso de sus hermanas.

La madrugada del 31 de agosto, dos familiares de la maestra se presentaron en el inmueble, ubicado en la calle Santa Fabiola, en compañía de policías municipales, quienes forzaron la chapa para ingresar.

¿Qué ocurrió?

La Unidad Especializada en Investigación de Homicidios llevó a cabo el procesamiento del lugar y, mediante una serie de diligencias y peritajes, logró establecer la mecánica de los hechos, incorporando a la carpeta de investigación pruebas científicas y testimoniales que fortalecieron la teoría del caso.

Un juez penal resolvió vincular a proceso penal al imputado, por el delito de feminicidio y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

De acuerdo con el Código Penal del estado, Lázaro Alan Emmanuel podría compurgar una pena de 35 a 60 de prisión, de acreditarse su culpabilidad.