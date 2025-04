Asesinan a Reina de Belleza en Oaxaca: Hanna Alí, Señorita Simpatía 2024, es hallada sin vida en su domicilio

La joven Hanna Alí "N", quien formaba parte del Cabildo Juvenil de Huajuapan de León y que en el año 2024 fue la "Señorita Simpatía 2024" de la Expo Feria Huajuapan de León, fue encontrada muerta en el interior de un domicilio.

De acuerdo con los reportes preliminares de seguridad pública, la joven fue asesinada con disparos de armas de fuego en su casa ubicada en la calle Mártires de Chicago en la Colonia San Isidro Poniente, de este municipio ubicado en la región Mixteca de Oaxaca.

"Lamentamos rotundamente el posible feminicidio de Hanna R. el día de hoy en Huajuapan de León. Seguimos reafirmando nuestra postura no solo ante las instancias gubernamentales si no a la sociedad en general a sensibilizarnos ante estos hechos, el dejar a un lado la revictimización. Esto no se trata de política, esto se trata de un posible feminicidio", denunció Marea Verde Mixteca.

La organización feminista recordó que Huajuapan de León tiene activada la alerta de género desde 2018 y "hoy Hanna fue víctima de este sistema en dónde nos matan por el simple hecho de ser mujeres".

María Verde exigió a la Vicefiscalía Regional de la Mixteca la agilización de las investigaciones y que en Huajuapan se le haga justicia a Hanna Alí. "Externamos nuestro total apoyo a la familia, y estamos atentas a cualquier llamado", finalizó.