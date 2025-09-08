Investigan asesinato de mujer hallada sin vida en hotel de Cdmx

La Fiscalía General de Justicia capitalina investiga el feminicidio de una mujer que fue hallada sin vida, este domingo, en un hotel en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), policías acudieron al sitio, luego de que fueron alertados por los operadores del C2 de una persona inconsciente en dicho lugar.

Según la narrativa, al llegar al punto, la recepcionista del establecimiento informó a los oficiales que, momentos antes, en una de las habitaciones encontraron sobre la cama a una mujer desnuda, quien no respondía a los llamados.

"Socorristas que llegaron a brindar el apoyo diagnosticaron a la fémina sin signos vitales por motivos a determinar y con signos de violencia; del hallazgo los efectivos dieron conocimiento al agente del Ministerio Público correspondiente", expuso.

En tanto, a través de las cámaras del circuito cerrado del establecimiento se pudo conocer que la víctima ingresó al lugar en compañía de un hombre a bordo de una camioneta color negro, misma que horas después se vio salir para dirigirse hacían dicho Eje.

Luego de un cerco virtual a través del sistema de videocámaras de la capital del país, dicha unidad fue localizada abandonada en la calle Yácatas, en la colonia Narvarte Poniente, en la misma demarcación, por lo que los policías continúan con las indagatorias para dar con el probable responsable.

-----Los hechos

A la habitación de un hotel, Kesia Yerandy llegó acompañada de un hombre. Horas después, él abandonó a su compañera que fue hallada muerta.

Las cámaras de vigilancia en Benito Juárez captaron el momento en que la pareja ingresó al hotel de la colonia San Simón Ticomán. Ellos a bordo de un automóvil y una camioneta arribaron a minutos antes de las 6:00 de la tarde a la habitación 101 del edificio 1176 del Eje Central Lázaro Cárdenas.

Ahí ambos permanecieron hasta casi las 10:00 de la noche. A esa hora, las cámaras grabaron al hombre salir de la habitación y huir a bordo de una camioneta Toyota.

Horas después los empleados del hotel llamaron a la puerta de la habitación sin encontrar respuesta. Por eso decidieron ingresar al cuarto en donde hallaron a la mujer desnuda.

Al ver que no respondía, pidieron ayuda de los paramédicos que al llegar al hotel indicaron que ella había muerto.

Al sitio también arribaron agentes que, al investigar, encontraron una credencial con los datos de la fallecida. Ella tenía 31 años y vivía en la colonia Los Reyes Culhuacán, en Coyoacán.

También encontraron el automóvil Nissan Tiida estacionado en el patio del hotel.