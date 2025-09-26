Cuatro muertos en Culiacán por ataques armados

En nuevos hechos de violencia que se presentaron en puntos distintos de la capital del estado, cuatro personas, una de ellas del sexo femenino, fueron privados de la vida con disparos de armas de fuego, en dos de los hechos, dos menores de edad resultaron heridos.

Las autoridades de seguridad fueron notificadas que particulares que viajaban en una camioneta, llegaron a la Cruz Roja, con dos mujeres heridas de bala durante un ataque a un taller, en la colonia Cinco de Febrero, una de las féminas de nombre Mariana "N", de 23 años, falleció antes de recibir los primeros auxilios.

Se conoció que los familiares de las dos mujeres, una de ellas la adolescente de nombre Rosmery "N", al conocer que habían resultado heridas de balas, las subieron a una camioneta y la trasladaron con rapidez a la delegación de la Cruz Roja, ubicada en el boulevard Leyva Solano, en el primer cuadro de la ciudad.

Los paramédicos que salieron para prestarles auxilio dictaminaron que una de ellas, la mayor había perdido la vida, por lo que notificaron del fallecimiento a la Fiscalía General del Estado para que se abra una carpeta de investigación.

Un elemento de investigación de la Fiscalía General del Estado, de nombre José Ramiro "N", de 51 años, fue asesinado a balazos por un grupo armado que penetró a su hogar en el fraccionamiento Urvibilla, en la parte sur-poniente de la ciudad

Durante el ataque a este exfuncionario del área judicial, su hijo de solo ochos de edad sufrió lesiones por esquiarlas de bala, por lo que tuvo que ser hospitalizado.

En otro de los hechos de violencia, en el sector San Isidro, el conductor de un vehículo de nombre Alberto "N", de 43 años, fue asesinado de varios disparos, sobre la avenida Real del Parque, presuntamente en un intento por despojarlo de la unidad.

Las autoridades que llegaron al sitio del ataque recopilaron datos y testimonios, en el sentido que hombres armados que intentaron despojarlo de su vehículo, le dispararon, al intentar este eludirlos.

En una de las calles, del popular mercado municipal "Rafael Buelna", ubicado en el segundo cuadro de la capital del estado, fue asesinada una persona del sexo masculino, mientras lavaba un carro, sus atacantes lograron huir del lugar sin ser detenidos.

Los datos que se conocen que la persona privada de la vida, de oficio lavador de vehículos, fue privado de la vida de varios disparos en la calle Hermenegildo Galeana, frente a uno de los locales populares por sus comidas regionales.