Morena condiciona coalición rumbo a la reforma electoral

Ciudad de México.- El senador morenista Félix Salgado Macedonio afirmó que los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) deberán acompañar a Morena en la reforma electoral si pretenden mantener la coalición rumbo a las elecciones de 2027, al considerar que la unidad legislativa es clave para competir juntos en el próximo proceso electoral.

El legislador por Guerrero señaló que, aunque todavía no existen acuerdos formales, existen condiciones para alcanzar consensos, particularmente en torno a la modificación de la ley electoral. Sostuvo que el Partido Verde ha mostrado resistencia a la reforma, pero confió en que finalmente respaldará la postura de Morena. "Tiene que jalar, va a jalar con Morena en el 2027, si no se la pierden", advirtió.

Salgado Macedonio respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum en favor de modificar el esquema de representación proporcional y reducir el número de legisladores plurinominales, al considerar que existe una sobrerrepresentación que no refleja la voluntad popular. Afirmó que el actual modelo es desproporcionado y genera un gasto excesivo para el erario.

Asimismo, el senador criticó el financiamiento público que reciben los partidos políticos, al señalar que no se justifica el monto anual que se les asigna, especialmente en años no electorales. Indicó que el presupuesto destinado a los institutos políticos debe reducirse de manera significativa para evitar un uso ineficiente de recursos públicos.

Por su parte, el senador Waldo Fernández llamó a las bancadas de Morena, PVEM y PT a mantener la unidad y actuar con prudencia, al señalar que aún no existe una iniciativa formal de reforma electoral. En entrevista con EL UNIVERSAL, exhortó a esperar a que la presidenta envíe el proyecto al Congreso para entonces fijar una postura y debatir con base en el contenido del documento.