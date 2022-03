Felicita AMLO a mujeres por su 'actitud responsable'

"Decirle al pueblo de México que todo terminó en santa paz y de nuevo felicitar a las mujeres que participaron por su actitud responsable y combativa al mismo tiempo, pero se optó por la paz, no por la violencia".

El Mandatario comentó que los incidentes fueron menores y agradeció la labor de las mujeres que resguardaron y evitaron la confrontación.

"Hubieron algunos incidentes, pero merecen y desde luego tienen todo el derecho a ser felicitadas", expresó.

"Quiero también felicitar y agradecer a las mujeres policías, de la Guardia Nacional, de la Sedena, Semar que nos ayudaron para evitar la confrontación y la violencia. No hubo represión, se garantizó el derecho de manifestación y no hubo desgracias que lamentar".

Señaló que pese a que había "adversarios", se evitaron choques y desgracias.

"Estaban, eso si, nuestros adversarios, esperando que se incendiara el Palacio o la Catedral, pero se tomaron las medidas necesarias porque ya los conocemos, sobre todo a los que tiran a piedra y esconden la mano", acusó.

"Estaban esperando, no les gustó que se pusiera la valla, pero imagínense si no ponemos la valla. Un grupo minoritario se fue contra las vallas con martillos, sopletes y no pudieron porque es una valla alta y fuerte, pero eso evitó el choque y desgracias".