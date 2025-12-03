Chumel Torres reacciona a los módulos de las Farmacias del Bienestar

El pasado 2 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer el inicio de operaciones de las Farmacias del Bienestar, espacios donde las personas inscritas en el programa Salud Casa por Casa podrán recoger, sin costo alguno, los medicamentos que les prescriban.

¿Qué son las Farmacias del Bienestar?

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que los módulos de las Farmacias del Bienestar —de tamaño reducido— se ubicarán tanto en centros de salud públicos como en las Tiendas del Bienestar.

Ante ello, el influencer Chumel Torres volvió a encender la conversación pública al comparar esta iniciativa del gobierno con la "venezuelización de la salud", comentario que rápidamente escaló entre usuarios de la plataforma X.

Reacciones a la comparación de Chumel Torres

"La venezuelización de la salud está aquí", expresó el youtuber en la publicación, acompañada de una imagen de un módulo. Aunado a ello, en una segunda publicación, el creador de contenido ironizó con la Farmacia del Bienestar.