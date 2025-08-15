Identificado minero en Pasta de Conchos tras largo proceso

Las instituciones que conforman el Mando Unificado de Pasta de Conchos informaron que este viernes se notificó la identificación del minero Mauro Antonio Sánchez Rocha.

Esta información fue entregada directamente a sus familiares, quienes accedieron a compartirlo con el resto de las familias y de la sociedad.

Con esta notificación, ya son 20 las familias notificadas sobre la identificación de sus seres queridos.

De ellas, 16 han recibido una entrega digna, mientras que 4 más se encuentran en proceso, las cuales se completarán durante agosto y septiembre.

Asimismo, se informa que se han recuperado 23 mineros, restan 3 por ser identificados.