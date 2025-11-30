Con un árbol de navidad recuerdan a desaparecidos

Hace una década, Verónica Rosas dejó de poner árbol de Navidad tras la desaparición de su hijo Diego en 2015. La pena que la marcó le impide disfrutar la festividad, aunque recientemente participó en un taller para crear esferas navideñas en recuerdo de sus seres queridos desaparecidos.

¿Qué ocurrió?

La reunión fue organizada por la diócesis de Ecatepec, a las afueras de la capital mexicana, y contó con la participación de familiares que enfrentan la violencia cotidiana de robos, feminicidios y secuestros. Los asistentes pegaron fotos de sus seres queridos en adornos de cartón y CDs viejos, que luego fueron colocados en un "Árbol de la esperanza".

Rosas, fundadora de una organización de apoyo a familiares de desaparecidos, destacó que aunque sus esferas no pueden representar a las más de 100.000 personas desaparecidas en México, tienen un valor simbólico para visibilizar la crisis nacional.

¿Cuál es el contexto general?

En el país, al menos 133.000 personas han desaparecido desde 1952, en su mayoría víctimas de secuestros, tráfico de personas o reclutamiento por el crimen organizado. Marisol Rizo, quien busca a su madre desde 2012, recordó cómo la búsqueda ha afectado su vida y la de sus hijos, enfrentando una Navidad marcada por la tristeza más que por la celebración.

Durante el encuentro en Ecatepec, monseñor Javier Acero ofreció disculpas a las familias por la falta de apoyo de la Iglesia en el pasado y se comprometió a acompañarlas en su lucha por justicia y memoria de sus desaparecidos.

¿Qué apoyo reciben las familias?

El grupo ecuménico conocido como "eje de iglesias" también acompaña a las familias mediante misas en plazas públicas, búsqueda de restos humanos y colocación de boletines con fotos de desaparecidos, mostrando un apoyo constante durante todo el año.

Rosas agradeció la presencia de los líderes religiosos y destacó la importancia de replicar este modelo en otras comunidades. "Para que así todas las familias tengan esa presencia constante de la Iglesia y la esperanza que nosotros tenemos en el corazón", concluyó.