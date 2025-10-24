´Atendemos a todas las familias damnificadas´: Claudia Sheinbaum

En su visita a Álamo, Veracruz, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Gobierno de México escucha y atiende a todas las familias damnificadas por las lluvias extraordinarias del 9 y 10 de octubre.

"En Álamo, Veracruz, visitamos el centro de entrega de apoyos. Escuchamos y atendemos las necesidades de todas las familias afectadas por lluvias. No están solas", destacó en a través de sus redes sociales.

En el recorrido de supervisión acompañaron a la Jefa del Ejecutivo Federal, la gobernadora del estado, Rocío Nahle García; la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; y el secretario técnico de la Presidencia de la República y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas.

Este jueves, la Presidenta también visitó un Módulo del Bienestar en Poza Rica, donde destacó que el Gobierno de México no se irá de los estados afectados hasta que todas las familias sean atendidas.

La presidenta se dio tiempo para atender a los niños que se acercaron a saludarla.

LLEGA A LA CEIBA

Después de recorrer el estado de Veracruz, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó la comunidad de La Ceiba en Xicotepec, Puebla, para supervisar, desde territorio, el proceso de entrega de apoyos a damnificados por las recientes inundaciones originadas por las intensas lluvias de los pasados días.

En su visita a la localidad, le señaló a las y los habitantes que el Gobierno de México no se irá de la zona hasta que se atienda a todas las personas que lo necesiten.

"No nos vamos a ir de aquí, el Gobierno de México, hasta que no recuperemos todas las viviendas, no están solos. El Gobierno de México, el Gobierno de Puebla está con ustedes", aseguró.



