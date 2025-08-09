Cierran la investigación de colombianos desaparecidos

Luego de confirmar con un itinerario de vuelo los nombres de las personas colombianas que estaban desaparecidas, la Fiscalía de Jalisco cerró la investigación.

Las familias de Maryeline Ramos Flores, de Julián Andrés y de Alexander Sepúlveda Villada enviaron también pruebas de vida a la Fiscalía y agradecieron la búsqueda.

"La Vicefiscalía en Personas Desaparecidas recibió imágenes de tres personas de nacionalidad colombiana que no se habían localizado desde el 26 de julio de este año, pero que ya estarían con sus familiares. Además, una cuarta víctima también estaría en su país de origen, de acuerdo con un itinerario de vuelo internacional", informó la Fiscalía de Jalisco.

De forma inicial se habló de cinco personas que fueron plagiadas. Pero se desconocía la identidad de las otras dos y al final se comprobó que fue solo una.

La dependencia inició la investigación debido a los reportes y comenzó cateos en dos fincas en Tlajomulco de Zúñiga.

Los familiares de tres de las víctimas avisaron que estaban con vida.

Fueron dejados en el aeropuerto y ellos pudieron viajar a Medellín haciendo una escala.

"Tras los resultados y pruebas obtenidos, la investigación causó baja respecto de estas personas", confirmó la Fiscalía.