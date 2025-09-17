Familiares de víctimas de explosión reclaman apoyo a gasera

A una semana de la tragedia en el Puente de la Concordia que ha dejado, hasta ahora, 20 personas fallecidas y 31 hospitalizados graves, la empresa Transportadora Silza, del Grupo Tomza, no se ha acercado con los familiares de las víctimas para apoyarlos.

Adrián Daniel Acevedo relató que su hermano, Erik Vicente, conducía un microbús y se dirigía al paradero de Santa Martha el pasado 10 de septiembre cuando fue alcanzado por el fuego. Su estado de salud es muy grave, pues tiene quemaduras en el 100% de su cuerpo. "Nos dicen que está grave, en estado crítico y nos dan pocas esperanzas de vida".

Precisó que hasta ahora la empresa gasera no se ha acercado con ellos para ofrecerles su apoyo.

"No hemos tenido noticias de la empresa del gas, ninguna. Esperamos que se presenten a hablar con nosotros, tienen que hacerse responsables de los daños y de lo que está pasando, uno no tiene contemplado que van a pasar estas cosas, por ejemplo, nosotros somos seis hermanos y todos estamos aquí, no trabajamos y no se vale que ellos no hagan nada", comentó a las afueras del Hospital Rubén Leñero donde espera un milagro para su hermano.

Subrayó que como familia están perdiendo ingresos y, hasta ahora, no han recibido ningún apoyo de Transportadora Silza.

"Nosotros estamos perdiendo ingresos, tenemos familia, hijos a quienes mantener y en estas condiciones es muy difícil mantenerlos, cómo dejamos algo de dinero sino estamos laborando, estamos esperando que la empresa se haga responsable, pero no dan noticias", aseveró.

A una semana de la tragedia, comentó que todavía parece difícil de creer lo que sucedió. "Todavía es algo muy difícil de creer, no lo esperábamos, nos dejó en shock, pero ahí la lleva, ya va una semana y ahí va poco a poco, ojalá que vaya mejorando y que salga adelante".

Ayer martes, Evelia Salud Jaurrieta, hermana de María, quien viajaba precisamente en el microbús que conducía Erik Acevedo, coincidió en que no ha habido acercamientos con la empresa gasera.

"Es una cosa muy dura, muy triste. Esperemos que el gobierno nos eche la mano, que nos ayude la empresa de gas, más que nada, que se hagan responsables, porque hasta ahorita dicen mis sobrinos que nadie se ha hecho presente y esperemos que responda la empresa del gas", subrayó.

María es la mujer que se observa en un video bajando de un microbús el día de la tragedia, a pesar de que corrió con fuerza, la onda expansiva la alcanzó y actualmente se encuentra en coma.