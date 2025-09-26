Entrega HEB videos a Fiscalía en caso de 'Papayita'

La familia de Carlos Gurrola Arguijo, alias "Papayita", informó que la empresa HEB ya ha entregado a la Fiscalía de Coahuila, los videos de cámaras de seguridad para conocer si alguien envenenó o no, la, bebida, que le causó la muerte al trabajador de limpieza.

A través de un comunicado, la familia informó que junto con los abogados, analizan la información que tiene en su poder la Fiscalía estatal.

"En relación con el proceso legal informamos que la empresa HEB ya ha entregado los videos correspondientes a la Fiscalía, mismos que se encuentran bajo revisión por parte de los abogados que nos acompañan en este proceso", informó la familia.

"Actualmente se analizan la carpeta de investigación y las pruebas existentes, con el fin de conceder conforme a derecho e iniciar las indagatorias pertinentes con los empleados y compañeros, de trabajo".

El pasado domingo, un grupo de personas del ejido La Concha, en Torreón, se manifestaron frente al HEB Senderos, donde una de las principales peticiones estaba el pedir los videos de las cámaras de seguridad para conocer cómo ocurrió el envenenamiento del hombre de 47 años.

El 30 de agosto, Gurrola Arguijo, quien trabajaba como empleado de limpieza para la empresa Multiservicios Rocasa asignado a HEB Senderos, se sintió mal y fue a dar al hospital, donde lo enviaron a una clínica de especialidades, con quemaduras en la tráquea y pulmones.

El hombre relató a los trabajadores de salud que sus compañeros de trabajo le jugaron una broma, colocando un líquido corrosivo en su botella de electrolitos orales.

La familia de "Papayita" dijo que esperan el trabajo de la Fiscalía estatal.

"Nos encontramos en espera de los avances que, en los próximos días puedan derivar en acciones completas".

"Debemos enfatizar que somos los principales interesados en el esclarecimiento de los hechos y en que se haga justicia. El dolor que atravesamos es profundo e irreparable, pero comprendemos que los procesos legales requieren tiempo y formalidad, motivo por el cual estamos acatando en todo momento las órdenes de nuestros asesores legales".

La familia, quien compartió su comunicado en redes sociales, agradeció a la población de la Región Laguna, el apoyo moral y en especie que permitió un sepelio digno para "Papayita".