Mantiene EU, por lo pronto, citas para visas

CIUDAD DE MÉXICO.- La Embajada de Estados Unidos en México informó que, por lo pronto, los servicios programados para visas se mantendrán, pese a la falta de asignación de fondos por el llamado cierre del Gobierno.

Desde este 1 de octubre, el flujo de financiamiento federal en Estados Unidos quedó suspendido debido a una falta de acuerdo entre los republicanos y los demócratas en el Congreso para extender el otorgamiento de recursos más allá del año fiscal que cerró ayer.

"En este momento, los servicios programados de pasaportes y visas en los Estados Unidos y en las Embajadas y Consulados de EE. UU. en el extranjero continuarán durante la falta de asignación de fondos, en la medida que la situación lo permita", afirmó.

La Embajada anunció que, debido a la falta de asignación de fondos, su cuenta de X no será actualizada, salvo casos de información extremadamente necesaria.

"No actualizaremos esta cuenta hasta que se reanuden completamente las operaciones, con excepción de información urgente sobre seguridad y protección", señaló.