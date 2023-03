Falta camino para erradicar la violencia contra las mujeres

Para la activista Priscila Salas, de la Colectiva No se Metan con nuestras Hijas, de Sinaloa, aún falta prevención.

"Si no tenemos una reeducación, sino tenemos un cambio cultural, entonces los números van a seguir ahí por un buen rato, porque no puedes meter a todos los agresores a la cárcel ni todas las mujeres víctimas pueden estar en refugios", explicó.

Lamentó que aún falta capacitación para quienes atienden a las mujeres víctimas de violencia.

"Siempre las mujeres somos sujetas de duda, sujetas de escrutinio, de quién sabe si lo que estamos diciendo sea cierto, quién sabe si lo que está sucediendo sea realmente como ella dice", recalcó.

Asimismo, reconoció que no toda la violencia familiar se puede probar en los juzgados.

"Pero eso no quiere decir de ninguna manera que no ocurra o que no haya sucedido, sí tenemos que apostar creerle a las mujeres y tenemos que fomentar otros medios, otros canales que no sea únicamente de las instancias penales para que las mujeres accedan a un poquito de justicia", explicó.

Además, pidió que existan políticas de prevención basadas en diagnósticos y con un presupuesto coherente.

"Mientras los gobiernos de este País, de los Estados y de los municipios no tengan la intención de que haya un cambio cultural en la sociedad en la cual están gobernando, independiente si es en Jalisco o es Sinaloa, no vamos a poder ver una reducción en los números".

Carla Patricia Fabela Galavis, titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito de Sinaloa, aseguró que entre las dificultades que enfrentan es que las mujeres que fueron víctimas de violencia se desisten del proceso legal y convencen a sus testigos, que en su mayoría son familiares, para que ya no acudan a los juzgados.