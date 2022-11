Falleció el Embajador Jorge Montaño

CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó del fallecimiento del Embajador Jorge Montaño, quien encabezó en dos ocasiones la representación de México ante la ONU y la Embajada de México en Estados Unidos.

A través de su cuenta de Twitter, la Cancillería lamentó la pérdida del diplomático y externó condolencias a sus familiares.

"La SRE lamenta el sensible fallecimiento del Emb. Jorge Montaño y Martínez, extitular de la Representación Permanente de México ante la ONU y de la Embajada de México en EE. UU. Extendemos nuestras condolencias a familiares, amistades y colegas por la lamentable pérdida", indicó.

En enero de 2016, Montaño finalizó su última encomienda como Representante Permanente de México ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), en aquella ocasión la Cancillería destacó el trabajo realizado en ese foro multinacional.

"Bajo su liderazgo, México impulsó iniciativas clave para la política exterior en el foro multilateral por excelencia, en los rubros de la promoción de los intereses nacionales en materia de paz y seguridad, desarme y control de armamentos, protección de los derechos humanos, derechos de las poblaciones indígenas, combate a la delincuencia trasnacional organizada, las negociaciones de la agenda de desarrollo 2030, la reforma del Consejo de Seguridad de la Organización y la reanudación de la participación de México en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, entre otros", indicó.

Su primera misión como representante ante la ONU la desempeñó de 1991 a 1993 y de 1993 a 1995 fue el Embajador mexicano en Estados Unidos.

Montaño fue egresado de las facultades de Derecho y de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), obtuvo maestría y doctorado en Ciencia Política en la London School of Economics.

En su trayectoria en el Servicio Exterior Mexicano (SEM), ocupó posiciones de alto nivel en la Cancillería, entre ellas las Direcciones Generales de Organismos Especializados de las Naciones Unidas y de Asuntos Multilaterales, entre otros.

También se desempeñó como asesor de varios titulares de esa dependencia.

A través de Twitter, distintos colegas y ex colaboradores de Montaño lamentaron su pérdida.

"Jorge Montaño será recordado como un diplomático ejemplar y un funcionario comprometido con los intereses de la nación. Su trabajo impulsó la integración de América del Norte y dio a nuestro País liderazgo en los foros multilaterales. Descanse en paz", escribió la ex Canciller y actual Senadora priista Claudia Ruiz Massieu.

"Me entero desde Washington del muy triste y sensible fallecimiento de Jorge Montaño, uno de los grandes diplomáticos mexicanos y embajador en EEUU, mentor, jefe y amigo. Mi más sentido pésame para Luzma, Fernanda y Jorge. Te echaremos mucho de menos, querido Jorge. #QEPD", señaló el ex Embajador en Estados Unidos, Arturo Sarukhan.