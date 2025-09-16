ISSSTE informa de otro deceso de lesionado en explosión de pipa

CIUDAD DE MÉXICO.- El director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, dio a conocer el fallecimiento de otra persona, tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

En su cuenta de X, el director detalló que el deceso ocurrió la madrugada de este 16 de septiembre y se trató de un paciente que recibía atención médica en el Hospital Regional "Gral. Ignacio Zaragoza".

Indicó que el paciente falleció luego de presentar falla orgánica múltiple.

"Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, con quienes mantenemos contacto", indicó.

Hasta el momento, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México no ha confirmado el deceso, con el que se sumarán 16 fallecidos tras la explosión del pasado 10 de septiembre.

Hasta las 22:00 horas de este 15 de septiembre -el corte más reciente-, la Secretaría de Salud capitalina tenía contabilizados 15 decesos, 31 altas y 37 personas aún hospitalizadas.