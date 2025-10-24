Desde enero, 10 mexicanos han muerto bajo custodia de ICE en EU

Desde el 20 de enero, con la entrada de Donald Trump a la presidencia estadounidense, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó que 10 connacionales han fallecido bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE en inglés) en operativos.

En conferencia de prensa en la Cancillería, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, expresó su solidaridad e indignación e indicó que un connacional murió esta madrugada, según le reportó el consulado de México en San Bernardino, California.

El canciller Juan Ramón de la Fuente señaló que se han repatriado 116 mil 320 personas desde el 20 de enero al 23 de octubre; 93 mil 153 recibieron asistencia o protección consular; se realizaron 8 mil 99 visitas a centros de detención migratorios; y 15 mil 966 asesorías legales externas.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

En la acción diplomática, destacó el secretario de Relaciones Exteriores que se han enviado 13 notas diplomáticas a Estados Unidos para expresar preocupaciones, desacuerdos con las medidas contra mexicanos y solicitar el esclarecimiento de los hechos. "Hay una labor diplomática intensa para defender a las y los connacionales", dijo.

Velasco señaló que la red consular ha detectado 169 redadas de ICE en este periodo de tiempo, en las cuales dos mil 382 personas mexicanas han sido detenidas. Al externar su indignación profunda, el subsecretario indicó que cada caso tiene sus particularidades y aclaró que no es que ICE las haya matado, sino que estaban bajo custodia. Incluso, mencionó, que se presume que algunas personas se quitaron la vida.

Comentó que en Dallas, por ejemplo, se registró el caso en el que un tirador disparó desde un edificio aledaño. "No todos son atribuibles a una acción de ICE, pero hay una potencial responsabilidad. En cada caso solicitamos que se esclarezca", enfatizó.

Refirió que de los 10 casos, cinco tienen el apoyo del Programa de Apoyo Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas a través de Asesorías Legales Externas en los Estados Unidos de América (PALE) y en el resto la familia cuenta con su propio abogado.

Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la SRE, destacó 19 mil acciones enfocadas en difundir información sobre los derechos de la comunidad mexicana y aspectos migratorios, entre otras. Mencionó que el Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM) ha recibido más de 173 mil 500 llamadas.

¿Qué recursos se obtuvieron del sorteo de la Lotería?

Tras realizarse el sorteo de la Lotería "México se escribe con M de Migrante", la SRE destacó que los recursos obtenidos se destinarán a acciones como representación y orientación, reforzamiento de capacidades, programas de visitas a centros de detención, ayuda para emergencias, programas preventivos y fianzas para llevar su proceso migratorio en libertad. "Estamos en las gestiones finales con Hacienda para que se puedan transferir esos recursos", dijo Roberto Velasco.