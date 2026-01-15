Infección de gusano mata a primate en Chiapas

Un mono saraguato macho (Alouatta Palliatta) de aproximadamente cinco años falleció en diciembre de 2025 en el municipio de Palenque, Chiapas, a causa de una infestación de gusano barrenador, confirmaron la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El ejemplar fue encontrado por pobladores tras caer de un árbol. Presentaba lesiones visibles en una extremidad y mostraba un comportamiento inusual, por lo que se solicitó la intervención de médicos veterinarios. La evaluación determinó que la infección por gusano barrenador estaba en estado grave y comprometía severamente la vida del animal.

Detalles confirmados sobre la muerte del mono saraguato

Semarnat detalló que durante la observación se identificaron lesiones con miasis en el miembro anterior izquierdo, y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) confirmó que se trataba de larvas de gusano barrenador, responsables del deceso del mono. Pese a los esfuerzos veterinarios, no fue posible salvarlo.

Acciones de la autoridad ante la infestación de gusano

La intervención de las autoridades se centró en evaluar la situación del mono saraguato y determinar las causas de su muerte. La Profepa y Semarnat han enfatizado la importancia de la protección de la fauna silvestre y la necesidad de tomar medidas para prevenir futuras infestaciones.

Impacto en la comunidad tras la muerte del mono

La muerte del mono saraguato ha generado preocupación entre los habitantes de Palenque, quienes han solicitado mayor atención a la salud de la fauna local. Las autoridades han instado a la población a reportar cualquier caso similar para actuar de manera oportuna.