Fallan casetas y se arma caos

Usuarios enojados denunciaron que no los dejaban pasar.

Usuarios en ambos sentidos de la vía a cargo de Caminos y Puentes Federales (Capufe) expresaron su enojo debido a que estuvieron varados por casi tres horas.

"@CAPUFE, es el colmo. La caseta de Tepotzotlán, alto total y les vale, no sirve su sistema y en lugar de levantar las plumas y dejar pasar prefieren colapsar y tenernos 40 minutos parados. No es nuestro problema, no cobren y ya", se quejó la usuaria @dolorescamara de Twitter alrededor de las 14:30 horas.

"Estamos justo en la caseta de Tepotzotlán, nadie se mueve. ¿Qué estará pasando?", cuestionó también @AlexanderRojas_ a las 14:15 horas.

A todos estos mensajes, Capufe respondió alegando dos razones: que en la caseta se llevaba a cabo un "cambio de turno" y que "se estaba atendiendo un incidente".

"Buenas tardes, por el momento la plaza de cobro que menciona se encuentra en cambio de turno. En un momento se restablece la circulación. Toma tus precauciones", respondió a @AlexanderRojas_.

Capufe reportó el restablecimiento de la circulación alrededor de las 17:00 horas.

Una situación similar padecieron los conductores que por la tarde intentaron ingresar a la CDMX por la México-Cuernavaca.

"Estamos en alto total en #CasetaTlalpan. No avanzan los vehículos desde hace como 20 minutos", indicó en Twitter la usuaria @AriU2133 a las 15:06 horas.

La usuaria @Karla_Shine publicó un video en el que se observaba que los vehículos estaban totalmente detenidos al menos desde la rampa, que está antes de la caseta, para incorporarse al segundo piso del Periférico.

En el número 074, Capufe indicó que su personal se dirigía al lugar para verificar un posible incidente, además de que la circulación fue afectada por la lluvia.

"Se enviaron unidades a verificar un posible accidente, esto está generando carga vehicular a la Ciudad de México desde aproximadamente el kilómetro 21", comentó la operadora.

"Igualmente tenemos carga vehicular por las condiciones climatológicas, la tormenta de arena y lluvia".

Los fuertes vientos que azotaron ayer el centro del País levantaron una tolvanera que afectó la visibilidad en la vía.

En tanto, por la noche, el caos se vivió en la México-Puebla, aunque en esa autopista se debió a autos descompuestos y algunos choques.