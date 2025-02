Extranjeros se broncean en Parque México y causa polémica

Recientemente, un grupo de extranjeros se convirtió en el centro de atención en redes sociales tras ser captado disfrutando de un día de sol en el Parque México, ubicado en la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

El incidente se volvió viral gracias a un video publicado en TikTok, en el cual se muestra a dos mujeres tomando el sol sobre el asfalto y aplicándose bloqueador solar.

El Parque México, conocido por su exuberante vegetación y ser un lugar de esparcimiento para los habitantes de la ciudad, no está tradicionalmente asociado con actividades playeras.

Sin embargo, las extranjeras decidieron extender sus toallas sobre el pavimento, ajenas a las costumbres locales de disfrutar el parque para caminar o practicar deportes.

El video, grabado por una joven mexicana, rápidamente fue compartido en las redes, donde muchos expresaron sorpresa y desdén por la escena. La persona que grabó el video se mostró divertida, preguntándose por qué las extranjeras decidieron tomar el sol en un parque de la ciudad en lugar de disfrutar de una playa. "No es la playa", comentó entre risas, aludiendo a la inusual situación.

No obstante, la grabación también dio pie a una serie de reacciones divididas. Mientras que algunos internautas se unieron a las críticas hacia las extranjeras, burlándose del contraste de su comportamiento con el entorno urbano, otros defendieron la acción, argumentando que se trataba de una práctica común en otras partes del mundo. "Cada quien puede usar el espacio público como quiera, mientras no cause molestias", comentó un usuario en defensa de las turistas.

Los parques de la Ciudad de México, como el Parque México, siguen siendo uno de los pocos pulmones verdes donde los capitalinos pueden relajarse y escapar del bullicio urbano.

Sin embargo, la creciente afluencia de turistas, cada uno con sus costumbres particulares, podría requerir una mayor apertura hacia la diversidad en el uso del espacio público.