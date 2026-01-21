México envía 92 presos clave a Estados Unidos

México ha enviado a Estados Unidos a 37 presos vinculados con organizaciones criminales de alto impacto, como parte de los acuerdos bilaterales para combatir el narcotráfico, anunció este martes el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch. El traslado se realizó en siete aeronaves militares hacia varias ciudades estadounidenses, bajo el compromiso de que ninguno de los detenidos enfrentará la pena de muerte. Con esta acción, suman 92 presos enviados desde México a su vecino del norte en el marco de la cooperación en seguridad.

¿Qué figuras del narcotráfico fueron extraditadas?

Entre los detenidos destacan figuras clave del narcotráfico como Ricardo González Sauceda, alias "El Ricky", líder regional del Cartel del Noreste; Armando Gómez Núñez, "Delta 1", de Los Deltas vinculados al CJNG; y Pedro Inzunza Noriega, "El Señor de la Silla", del Cartel de los Beltrán Leyva. También se incluyen operadores de Los Chapitos y de la escisión del Cartel de Sinaloa liderada por los herederos de Ismael "El Mayo" Zambada. Estas extradiciones buscan debilitar la estructura de los cárteles y atender las solicitudes del Departamento de Justicia estadounidense.

Acciones del gobierno mexicano en la lucha contra el narcotráfico

Harfuch explicó que los traslados se realizaron conforme a la Ley de Seguridad Nacional y respetando la soberanía de México. El gobierno estadounidense había catalogado a varios de estos criminales como "narcoterroristas" por sus vínculos con ataques armados y otras actividades ilícitas, como el atentado con granadas al consulado de Nuevo Laredo en 2022 y asesinatos de funcionarios y civiles. Las extradiciones incluyen sujetos con antecedentes de homicidio, secuestro, extorsión y tráfico de drogas sintéticas.

Impacto de las extradiciones en la seguridad bilateral

El envío de estos presos coincide con el primer aniversario del segundo mandato de Donald Trump, quien ha incrementado la presión sobre México para intensificar la lucha contra los cárteles. La presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido fortaleciendo la militarización de la frontera, operativos de seguridad y estas extradiciones, con el objetivo de reducir los riesgos de incursiones estadounidenses en territorio nacional y mantener la cooperación bilateral en materia de seguridad.