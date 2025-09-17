Esposado trasladan de Paraguay a México a Hernán Bermúdez

Esposado, con la cabeza agachada, metida en el chaleco antibalas, vestido con playera roja y pantalón negro, así fue como se realizó la expulsión de Hernán Bermúdez Requena desde Paraguay en México.

En las fotos y videos que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana compartió en redes sociales, este miércoles 17 de septiembre, se puede ver el traslado a México de quien ha sido señalado como cabecilla de la organización criminal "La Barredora".

El funcionario federal confirmó que el exsecretario de Seguridad tabasqueño de Adán Augusto López será ingresado en el CEFERESO 1 en el Estado de México para continuar su proceso jurídico.

La SSPC detalló que esta acción se tomó después de que el gobierno de Paraguay verificara que el ingreso y estancia de Bermúdez Requena en dicho país era irregular.

Por tanto, elementos Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) acudieron a ese territorio para realizar el traslado a México, donde se ejecutará la orden de aprehensión en su contra.

Bermúdez Requena, también identificado como "Comandante H", es acusado de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. Además, era buscado desde julio pasado en más de 190 países por la Interpol.

Paraguay no es refugio para el crimen organizado transnacional: Senad

Por su parte, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay confirmó la expulsión de "un capo mexicano" vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Trasladamos y entregamos a Hernán Bermúdez Requena, alias 'Comandante H', uno de los principales objetivos criminales de México", señaló la Senad.

Además, la dependencia del gobierno de Paraguay afirmó que en ese país no hay refugio para el crimen organizado transnacional.

La Fiscalía de Paraguay, asimismo, explicó que el procedimiento tuvo lugar este 17 de septiembre luego de que autoridades mexicanas remitieran formalmente, por vía diplomática, el desistimiento de la solicitud de detención con fines de extradición, originalmente cursada en el marco de la causa penal N.º 213/2025.

La entrega de Bermúdez "El Abuelo" se concretó a las 17:00 horas (de Paraguay) en "estricta coordinación interinstitucional".