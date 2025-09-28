FGR entrega en extradición a EU a dos mexicanos

La Fiscalía General de la República (FGR) entregó al Gobierno de Estados Unidos a dos mexicanos requeridos por diversos delitos.

En el primer caso, Martín "N", abusó sexualmente de una menor, motivo por el cual fue requerido por el Tribunal de Sesiones Generales del Decimotercer Circuito Judicial, Condado de Greenville, Carolina del Sur, por delitos sexuales y en junio de 2025 fue detenido en Ixmiquilpan, Hidalgo.

En el segundo caso, Luis "N", fue solicitado por la Corte del Distrito Judicial del Condado de Harris, Texas, por el delito de homicidio tras disparar un arma de fuego en contra de una persona y fue detenido en Matamoros, Tamaulipas, en abril de 2024.