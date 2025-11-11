Exige justicia para los extrabajadores de Hules Mexicanos

La senadora morenista por Tamaulipas, Olga Sosa Ruíz, solicitó a través de un punto de acuerdo a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, la integración de una comisión de Trabajo para examinar la venta de la paraestatal Hules Mexicanos, S.A, localizada en en Altamira y determinar el paradero de la participación accionaria que correspondía a los trabajadores que esperan los beneficios.

La senadora señaló en sus consideraciones, que el acuerdo de venta hace 36 años de la paraestatal del sector petroquímico, dedicadas a la producción de hule sintético y negro de humo, fue objeto de una operación de venta autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la cual el Estado transfirió su participación accionaria a un grupo privado, con la participación de Banamex, S.N.C. como agente financiero.

En dicho acuerdo de venta, se estableció que los trabajadores tendrían derecho a una participación accionaria en la empresa, sin embargo, a más de tres décadas de distancia, extrabajadores y sus familias, continúan sin recibir información que les brinde certeza sobre los derechos laborales.

El interés de la senadora Olga Sosa, está en reafirmar el compromiso de la cuarta transformación con la justicia social, " es un grupo poblacional vulnerable, actualmente lo constituyen, adultos mayores entre los cuales se encuentran viudas de escasos recursos, personas con enfermedades crónicas y algunas con discapacidad".

En el punto de acuerdo ingresado al Senado de la República se solicita integrar un grupo de trabajo para esclarecer antecedentes, condiciones y resultados de la operación de venta de la paraestatal y el destino de la participación accionaria prometida a los trabajadores.



