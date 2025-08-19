Atacan a penal

El penal de Tuxpan, al norte de Veracruz, registró el pasado domingo un segundo ataque con explosivos lanzados con drones en los últimos tres días, de acuerdo con reportes policiacos.

Se reportó que la noche del 17 de agosto, posterior a las 21:30 horas, tres granadas fueron arrojadas con drones al interior de las instalaciones, pero sólo una logró detonar, lo cual causó sólo daños materiales, pero no dejó a ningún reo lesionado.

Pese a la presencia de elementos de la Guardia Nacional, Ejército, Marina y Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal tras el ataque, hasta este lunes ninguna autoridad ha informado oficialmente sobre el hecho de violencia.

Apenas el viernes pasado, dos explosivos fueron lanzados también a través de drones al interior del mismo penal estatal que en las últimas semanas ha registrado varios hechos de violencia, entre ellos un motín, el 2 de agosto, que dejó ocho reos muertos y 10 heridos.

Medios locales reportaron que en el ataque del pasado viernes los objetos, en forma de cilindro, no lograron explotar, y que la zona también fue acordonada por autoridades federales y locales.

Desde el 2 de agosto, cuando ocurrió la riña entre reos, se reportaron las extorsiones que realiza al interior del penal el grupo criminal "Mafia Veracruzana", antes llamado "Grupo Sombra".

Presos aseguraron en un video que, en colusión con autoridades, como Antonio Huesca, director del penal asesinado en junio pasado, el grupo criminal cobraba desde 5 mil hasta 200 mil pesos a algunos internos.

En estas últimas semanas, esta narcoviolencia no sólo ha afectado al penal de Tuxpan, sino también a varias zonas de la región norte de la entidad, donde también asesinaron a la taxista Irma Hernández, en Álamo Temapache, por no pagar extorsiones a esta "Mafia Veracruzana".